DON MATTEO 12 NONA PUNTATA. L'amatissima fiction con Terence Hill torna in onda su Rai 1 giovedì 12 marzo 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla ottava puntata.

Don Matteo 12 nona puntata: trama e anticipazioni 12 marzo 2020

Don Matteo 12 nona puntata Non desiderare la donna d’altri. Don Matteo salva dalle fiamme una ragazza vittima di un tentato femminicidio. Nel frattempo, Nino viene colpito da un raro e curioso disturbo: non sente più le voci maschili, ma solo quelle femminili! E questo innesca una serie di equivoci che coinvolgeranno Anna, il PM e Patatino. Intanto Jordi affronta un provino in una prestigiosa scuola di ballo a Roma, mentre tra lui e Sofia sembra tutto finito, il segreto della ragazza, ora venuto allo scoperto potrebbe separarli per sempre.

Don Matteo 12 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Don Matteo 12: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Don Matteo 12 con Terence Hill basta andare sull’hashtag ufficiale #DonMatteo12, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

