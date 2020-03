Non Si Ruba A Casa Dei Ladri film stasera in tv 12 marzo: cast, trama, streaming

Non Si Ruba A Casa Dei Ladri è il film stasera in tv giovedì 12 marzo 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Non Si Ruba A Casa Dei Ladri film stasera in tv: cast

La regia è di Carlo Vanzina. Il cast è composto da Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Manuela Arcuri, Stefania Rocca, Maurizio Mattioli, Fabrizio Buompastore

Non Si Ruba A Casa Dei Ladri film stasera in tv: trama

Il film racconta la rivincita di Antonio (Vincenzo Salemme), un cittadino onesto imprenditore truffato dal disonesto politico di turno. Antonio vorrebbe denunciare Simone, sa però che in Italia l’iter della giustizia è lunghissimo e spesso incerto, e così decide di trovare un altro modo di vendicarsi. Scopre che il politico ha nascosto in una banca svizzera a Zurigo soldi ottenuti col malaffare. Organizza quindi una grande truffa per riprendersi quello che gli è stato rubato. Per farlo Antonio forma una improvvisata banda formata non professionisti del crimine, ma con tutti membri accomunati dall’essere stati vittime della politica corrotta.

Non Si Ruba A Casa Dei Ladri streaming

Non Si Ruba A Casa Dei Ladri streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Non Si Ruba A Casa Dei Ladri film stasera in tv: trailer

