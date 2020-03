The Good Doctor 3 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della terza stagione venerdì 13 marzo 2020. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 3 quarta puntata: trama episodi 13 marzo 2020

The Good Doctor 3X07 Il coraggio di Charlie. Mentre Shaun affronta il caso di una donna con una malattia genetica rara, Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che dovrà sottoporsi ad un’operazione che lo renderà cieco…

The Good Doctor 3X08 Lancio sulla Luna. Carly, dopo un’accurata ricerca, scopre che esiste una tecnica che gli psicologi usano per curare alcune forme di fobia e decide di metterla in pratica con Shaun…

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

