Trespass film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller, Drammatico

ANNO: 2011

REGIA: Joel Schumacher

ATTORI: Nicolas Cage, Nicole Kidman, Cam Gigandet, Liana Liberato, Nico Tortorella, Dash Mihok, Jordana Spiro, Ben Mendelsohn, Zurab Matcharashvili, Tina Parker, Terry Milam, Gracie Whitton

DURATA: 91 minuti

Trespass streaming

Trespass streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Trespass film stasera in tv: trama

Kyle Miller, facoltoso commerciante di diamanti, e la moglie Sarah trovano la lussuosa casa in riva al lago invasa da un gruppo di quattro criminali. La coppia viene presa in ostaggio dai rapinatori nella loro moderna e lussuosa villa. La figlia della coppia, assente al momento dell’irruzione, rientra in casa e trova l’intera villa in balia dei malviventi e viene presa in ostaggio anche lei. I rapinatori riescono nonostante l’allarme collegato con la centrale di sicurezza, a tenere lontana la polizia dalla casa. Nel frattempo, gli ostaggi cercano di opporsi in ogni modo ai malviventi. Sarah riconosce uno dei criminali come l’ex dipendente della ditta del marito che in precedenza le aveva fatto una corte spietata cerca di difenderla dai complici. Ma profondi dissapori dividono i membri della banda che vuole impadronirsi del contenuto della cassaforte. Ma la cassaforte della villa, una volta aperta, si rivela vuota. Comincia una guerra tra i famigliari e i malfattori…

Trespass film stasera in tv: curiosità

In qualche modo la pellicola è legata al mondo di Batman. Infatti Nicole Kidman e Ben Mendelsohn hanno preso parte a film dedicati al supereroe: lei in Batman Forever e lui in The Dark Knight Rises. Inoltre Joel Schumacher, da sempre fan dell’uomo pipistrello, ha diretto Batman Forever e Batman & Robin.

La produzione venne interrotta il 3 agosto 2010, quando Nicolas Cage abbandonò il ruolo del marito della Kidman in quando voleva cambiarlo in quello del rapitore. Il giorno seguente però l’attore riprese i panni del marito e la produzione riprese.

