Poli opposti film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2015

REGIA: Max Croci

CAST: Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Anna Safroncik, Elena Di Cioccio

DURATA: 85 Minuti

Poli opposti film stasera in tv: trama

Stefano è un terapista di coppia e Claudia è un avvocato divorzista. I loro lavori sembrano apparentemente l’uno l’opposto dell’altro. Ma entrambi si occupano di situazioni sentimentali in crisi. L’amore dunque è al centro dei loro lavori, ma non lo è per quanto riguarda le lero vite private: sono entrambi single. Lui ha lasciato la moglie e lei ha tirato su da sola un figlio. La vita riserva a loro una sorpresa. Sebbene paiano non avere assolutamente nulla in comune, i due si conoscono senza saperlo da tantissimo tempo…

Poli opposti film stasera in tv: curiosità

Il soggettista e sceneggiatore è Gianluca Ansanelli, che ha lavorato anche con Alessandro Siani per Si accettano miracoli e con Maccio Capatonda per Omicidio all’italiana.

La scena del film dove la Felberbaum schiaffeggia Argentero nella corte giudiziaria è molto realistica visto che lo schiaffo è assolutamente vero.

Il film è stato girato a Roma.

Poli opposti streaming

Poli opposti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Poli opposti film stasera in tv: trailer

