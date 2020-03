Speed 2 Senza Limiti è il film stasera in tv sabato 14 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Speed 2 Senza Limiti film stasera in tv: cast

La regia è di Jan De Bont. Il cast è composto da Sandra Bullock, Willem Dafoe, Temuera Morrison, Jason Patric, Brian McCardie, Christine Firkins, Michael G. Hagerty.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Speed 2 Senza Limiti film stasera in tv: trama

Annie Porter non può credere ai propri occhi quando il fidanzato poliziotto Alex Shaw si presenta con due biglietti per una romantica crociera. Peccato che la nave sia nel mirino del classico psicopatico di turno. Per Annie, ben presto, la sognata vacanza si trasforma in un incubo…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Speed 2 Senza Limiti film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel del più fortunato Speed con Keanu Reeves e la stessa Sandra Bullock. Quest’ultima torna a interpretare lo stesso personaggio Annie Porter, mentre al posto di Keanu Reeves come protagonista maschile troviamo Jason Patric.

Speed 2 Senza Limiti streaming

Speed 2 Senza Limiti streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Speed 2 Senza Limiti film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili