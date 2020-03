L’amore all’improvviso Larry Crowne è il film stasera in tv domenica 15 marzo 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

L’amore all’improvviso Larry Crowne film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Larry Crowne

USCITO IL: 28 ottobre 2011

GENERE: Commedia, Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2011

REGIA: Tom Hanks

CAST: Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek, Jon Seda, Taraji P. Henson, Bryan Cranston, George Takei, Wilmer Valderrama

DURATA: 98 Minuti

L’amore all’improvviso Larry Crowne film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Larry Crowne è un bravo capo reparto di un’importante catena di negozi in franchising dove lavora dai tempi del suo congedo dalla marina. Ma un giorno viene improvvisamente licenziato con la motivazione che non ha un titolo di studio superiore. Sommerso dal mutuo e senza la più pallida idea di cosa fare, Larry segue il consiglio dei suoi amici e riprende gli studi. All’East Valley Community College fa subito amicizia con una giovane studentessa, Celestia, che lo inserisce in un variegato gruppo di studenti patiti per lo scooter e lo aiuta a rimodernare il suo look. Larry frequenta tra gli altri un corso di economia condotto dal giapponese professor Matsutani e uno sulla capacità di parlare in pubblico tenuto dalla professoressa Mercedes Tainot. Quest’ultima conquista subito il cuore di Larry che prende per l’insegnante una sonora sbandata…

L’amore all’improvviso Larry Crowne film stasera in tv: curiosità

L’amore all’improvviso è la seconda pellicola in cui Hanks recita in coppia con Julia Roberts, dopo La guerra di Charlie Wilson (2008).

La Tripictures, casa distributrice della pellicola in Spagna, ha dovuto pagare una multa di 30.000 € perchè i protagonisti del film sono ritratti senza casco e il codice della strada spagnolo all’art. 52 vieta “la pubblicità di veicoli che spinge alla guida pericolosa”.

L’amore all’improvviso Larry Crowne streaming

L’amore all’improvviso Larry Crowne film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/CQcrvngYYzk

