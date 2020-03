Torna domenica 15 marzo 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 15 marzo 2020

Nel nuovo appuntamento con il salotto di Barbara D’Urso si affronteranno argomenti interessanti. Innanzitutto in studio si parlerà del presunto flirt tra Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali, ex del comico Scintilla, ma sarà centrale la lettera di Nina Moric che lo accusa di mobbing psicologico e altri documenti inediti. Questo, e molto altro, nella puntata di domenica, in prima serata su Canale 5, senza pubblico e con meno ospiti del solito a causa dell’emergenza coronavirus. Nella trasmissione è centrale il ruolo del pubblico a casa che può esprimere il proprio giudizio sugli ospiti con il Live Sentiment, attraverso l’app e il sito di MediasetPlay.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Live Non è la D’Urso streaming

Il programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Live Non è la D’Urso social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate del programma di Barbara D’Urso Live Non è la D’Urso basta andare sull’hashtag ufficiale #livenoneladurso, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook del programma.

Per essere sempre aggiornato su Live Non è la D’Urso segui le pagine Facebook: Live Non è la D’Urso FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Live Non è la D’Urso: link utili