Carol è il film stasera in tv lunedì 16 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Carol film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 5 gennaio 2016

GENERE: Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2015

REGIA: Todd Haynes

CAST: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler, Cory Michael Smith, Jake Lacy, Carrie Brownstein, John Magaro, Kevin Crowley

PAESE: USA, Gran Bretagna

DURATA: 118 Minuti

Carol film stasera in tv: trama

Siamo in una New York post bellica, agli albori dei primi segnali del disagio giovanile americano, ai primi venti di Guerra fredda siamo insomma negli anni della pubblicazione del romanzo originale, il 1952. Il film è la storia di un amore saffico tra la signora benestante Carol Aird, donna di grande fascino alle prese con un divorzio difficile, e la giovane cassiera Theresa, aspirante fotografa, un amore assolutamente proibito in un’America tutto perbenismo e laccata esteriorità. Ma i nodi verranno ben presto al pettine e le due donne si vedranno costrette ad interrompere la loro fuga d’amore per prendere atto delle violenti conseguenze delle loro scelte. Sarà Carol a subire le conseguenze peggiori dovendo soccombere ad uno dei ricatti affettivi più crudeli, costretta a scegliere tra la propria identità e l’amore. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Carol film stasera in tv: curiosità

Il film si basa sul romanzo d’amore The Price of Salt (conosciuto anche come Carol) di Patricia Highsmith datato 1952.

Il personaggio di Carol Aird si ispira a Virginia Kent Catherwood, una donna mondana di Philadelphia che ebbe una storia d’amore con l’autrice del romanzo negli anni ’40.

La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale alla 68 edizione del Festival di Cannes.

Rooney Mara è da sempre grandissima fan di Cate Blanchett e ha ammesso che lavorare con lei è stato un sogno diventato realtà.

Il film, acclamatissimo dalla critica, ha ricevuto molte nomination ai maggiori premi cinematografici internazionali tra cui Oscar, Golden Globes, BAFTA, SAGA, Critics’ Choice Awards.

Rooney Mara ha vinto il premio come miglior attrice al Festival di Cannes 2015.

Carol streaming

Carol streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Carol film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/YZvKs5mvCIU

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili