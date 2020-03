Ricomincio da Noi è il film stasera in tv martedì 17 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ricomincio da Noi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Finding Your Feet

USCITO IL: 8 marzo 2018

GENERE: Commedia, Drammatico, Sentimentale

ANNO: 2017

REGIA: Richard Loncraine

CAST: Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie, David Hayman

DURATA: 111 minuti

Ricomincio da Noi film stasera in tv: trama

Sandra (Imelda Staunton) è una signora della media borghesia inglese che scopre che il marito, con cui è sposata da 40 anni, ha una relazione con la sua migliore amica. Sandra scappa di casa e va da sua sorella Bif (Celia Imrie), una sessantenne molto particolare che vive da sola. Bif farà scoprire alla sorella una nuova voglia di vivere. Per prima cosa la porta ad una curiosa scuola di ballo. Sandra si appassionerà alla danza e comincerà a sentirsi più libera. Conosce Charlie (Timothy Spall), un eccentrico restauratore di mobili che vive su una barca e per Sandra è l’inizio di una nuova vita.

Ricomincio da Noi streaming

Ricomincio da Noi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ricomincio da Noi film stasera in tv: recensione

Ricomincio da noi è una vivace commedia che si presenta come una moderna e commovente favola che racconta come un gruppo di donne energiche riescono ad affrontare gli imprevisti della vita e dell’età con slancio e vivacità. Ad uno sguado superficiale potrebbe sembrare la classica storia di una donna tradita dal marito che all’età di sessant’anni trova l’amore. In realtà il film affronta temi più profondi. C’è una tenera rappresentazione dell’amicizia e della sua importanza per affrontare le difficoltà dell’esistenza. Poi troviamo l’esaltazione di una vitalità squisitamente britannica e arguta che cela una sottile critica della Londra degli snob.

Come sempre il regista Richard Loncraine sta con maestria dietro alla macchina da presa e dirige un cast di rilievo: Imelda Staunton, Timothy Spall, David Hayman e Celia Imrie. In particolare i duetti tra Timothy Spall e Celia Imrie. Guardarli recitare è un vero piacere. Ma il principale messaggio che sottende a tutta la commedia emerge dal titolo originale: Finding Your Feet. Significa “ritrovando i tuoi passi”cioè un motito forse non innovativo ma che fa sempre piacere ascoltare per invogliarci a ritrovare noi stessi con la consapevolezza che non è mai troppo tardi per imparare a vivere.

Ricomincio da Noi film stasera in tv: curiosità

Imelda Staunton è stata candidata all’Oscar come Miglior Attrice e ai Golden Globe per la sua interpretazione ne Il segreto di Vera Drake di Mike Leigh, pellicola che fa vincere la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile al 61ª Festival di Venezia e il Premio BAFTA alla miglior attrice.

Gli sceneggiatori hanno dichiarato di essersi ispirati ad una storia vera, quella di un gruppo teatrale inglese che ha messo in piedi una vicenda ambientata nel mondo delle scuole di ballo per persone anziane.

Richard Loncraine regista, sceneggiatore e attore inglese, ha mosso i primi passi da regista nel mondo della pubblicità. Il suo debutto alla regia risale al 1975 con il film Flame. Il grande successo di critica è arrivato nel 1995 grazie a Riccardo III, premiato con l’Orso d’argento per la migliore regia al Festival di Berlino 1996.

Ricomincio da Noi film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=kw5v2Y6vEQo

