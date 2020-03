Superhero Il più dotato fra i Supereroi è il film stasera in tv martedì 17 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Superhero Il più dotato fra i Supereroi film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Superhero Movie

USCITO IL: 16 maggio 2008

GENERE: Commedia

ANNO: 2008

REGIA: Craig Mazin

CAST: Drake Bell, Sara Paxton, Christopher McDonald, Pamela Anderson, Leslie Nielsen, Kevin Hart, Marion Ross, Ryan Hansen, Keith David, Brent Spiner, Robert Joy, Jeffrey Tambor, Robert Hays, Nicole Sullivan, Tracy Morgan, Regina Hall, Craig Bierko, Simon Rex, Marisa Lauren, Sam Cohen, Miles Fisher

DURATA: 75 Minuti

Superhero Il più dotato fra i Supereroi film stasera in tv: trama

Rick Riker, parodia del più noto Peter Parker, durante una visita scolastica viene punto da una libellula geneticamente modificata e acquisisce una serie di superpoteri trasformandolo in un supereroe che combatte contro la criminalità. Dopo essersi creato un costume ad hoc, si presenta alla città come l’Uomo Libellula, in lotta contro l’Uomo Clessidra, che ha il potere di assorbire la forza delle altre persone per assicurarsi l’immortalità…

Superhero Il più dotato fra i Supereroi film stasera in tv: curiosità

La pellicola è una parodia non solo di Spider-Man, ma anche di altri film di supereroi o personaggi fantastici. Tra questi: Spider-Man 2, Batman Begins, I Fantastici Quattro, X-Men, L’Incredibile Hulk, Sky High – Scuola di superpoteri, Cambia la tua vita con un click, Il Signore degli Anelli, Scarface e Harry Potter.

Tra i personaggi oggetto di caricature troviamo il fisico Stephen Hawking e l’attore Tom Cruise. Sono oggetto di parodia anche alcune innovazioni tecnologiche come: Microsoft, iPod, YouTube, Windows XP e Facebook.

Il film non ha ricevuto pareri favorevoli dalla critica e negli Stati Uniti ha incassato poco più di 25 milioni a fronte dei 35 di budget.

Superhero Il più dotato fra i Supereroi streaming

Superhero Il più dotato fra i Supereroi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Superhero Il più dotato fra i Supereroi film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/GT78vn72OW0

