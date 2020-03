Limitless è il film stasera in tv mercoledì 18 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Limitless film stasera in tv: cast e regia

USCITO IL: 15 aprile 2011

GENERE: Thriller

ANNO: 2011

REGIA: Neil Burger

CAST: Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Andrew Howard, Anna Friel, Johnny Whitworth, Tomas Arana, Robert John Burke, Darren Goldstein, Ned Eisenberg, T.V. Carpio, Richard Bekins, Patricia Kalember, Cindy Katz, Brian Anthony Wilson, Rebecca Dayan, Damali Mason, Tom Bloom, Nina Hodoruk, Tom Teti

DURATA: 105 Minuti

Limitless film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Eddie Morra è uno scrittore alle prese con il classico blocco creativo e incline all’autocommiserazione. Mentre Eddie annaspa in un mare di mediocrità, il fratello (spacciatore) della sua ex moglie, gli lancia un salvagente, proponendogli di assumere un farmaco in grado di attivare tutte le aree celebrali e, di conseguenza, sfruttare al cento per cento le potenzialità del cervello umano. Eddie si lascia convincere e sperimenta la mirabolante pillola. Da allora la sua vita cambia del tutto. Successo, potere e ricchezza non tardano ad arrivare, ma con loro anche pericolosi “effetti collaterali”…

Limitless film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto da romanzo Territori Oscuri di Alan Glynn.

Ne è stato fatto un sequel in forma di serie tv trasmessa dalla CBS nel 2015.

La pellicola è stata candidata ai Saturn Award come Miglior film di fantascienza.

Circa alla fine del film vediamo che Eddie (Bradley Cooper) ha scritto un romanzo dal titolo Illuminating the Dark Fields, a resemblance to the novel “The Dark Fields” by Alan Glynn, on which this movie was based.

Limitless streaming

Limitless streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Limitless film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=4ymPKRP4DOo

