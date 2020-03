Segnali dal futuro è il film stasera in tv mercoledì 18 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Segnali dal futuro film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Knowing

USCITO IL: 4 settembre 2009

GENERE: Fantascienza

ANNO: 2009

REGIA: Alex Proyas

CAST: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn, Adrienne Pickering, Lara Robinson, Tamara Donnellan, Brett Robson, Jayson Sutcliffe, Liam Hemsworth

DURATA: 121 Minuti

Segnali dal futuro film stasera in tv: trama

Nel 1958 viene inaugurata una scuola e per l’occasione viene interrata una “capsula del tempo” in cui alcuni bambini hanno inserito dei disegni. Di questi, una bambina strana che dice di sentire misteriose voci inserisce nella capsula un foglio pieno di numeri casuali. Cinquant’anni dopo, nel 2008, la capsula viene riaperta e il foglio con i numeri viene preso da Caleb Myles. Suo padre, il professor Ted Myles (Nicolas Cage), scopre che quella lista di numeri in apparenza senza senso, è una sequenza di date, luoghi e numero delle vittime di tutte le principali tragedie avvenute nei precedenti 50 anni. Inoltre nel foglio sono predetti tre eventi catastrofici non ancora avvenuti, tra cui una apocalissi globale.. Ted cercherà di fare di tutto per evitarlo, anche scoprire chi era quella bambina che scrisse in numeri..

Segnali dal futuro streaming

Segnali dal futuro streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Segnali dal futuro film stasera in tv: curiosità

All’inizio e alla fine del film possiamo ascoltare in sottofondo l’Allegretto della settima sinfonia di Beethoven, che era già stato usato come colonna sonora di Zardoz con Sean Connery e ne Il discorso del re con Colin Firth.

Si tratta del debutto sul grande schermo di Liam Hemsworth.

Nel film si vede un cerchio di fuoco nel Golfo del Messico. Più tardi questo fatto è accaduto davvero.

Segnali dal futuro film stasera in tv: trailer

