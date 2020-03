The Core film stasera in tv 18 marzo: cast, trama, streaming

The Core è il film stasera in tv mercoledì 18 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Core film stasera in tv: cast

La regia è di Jon Amiel. Il cast è composto da Aaron Eckhart, Hilary Swank, Nicole Leroux, Delroy Lindo, Stanley Tucci, DJ Qualls, Tchéky Karyo, Bruce Greenwood, Alfre Woodard, Richard Jenkins.

The Core film stasera in tv: trama

Degli scienziati vengono chiamati dal Pentagono per indagare su alcuni misteriosi fenomeni che si stanno manifestando credendo si tratti di una terribile arma segreta. Il geofisico Josh Keyes e l’esperto francese Sergei Leveque, però, fanno una scoperta inaspettata e sconvolgente: non si tratta di un’arma, ma i fenomeni sono dati dal nucleo della Terra che si sta solidificando. Questo avvenimento comporterebbe conseguenze devastanti e la fine della vita sul pianeta. Inoltre il campo elettromagnetico che protegge la Terra dalle radiazioni solari sta lentamente collassando. Per cercare di salvare il mondo, viene organizzata una spedizione di emergenza che possa portare al centro della Terra una bomba atomica attraverso una sorta di nave “spaziale”..

The Core streaming

The Core streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Core film stasera in tv: trailer

