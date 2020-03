The Life of David Gale film stasera in tv 18 marzo: cast, trama, streaming

The Life of David è il film stasera in tv mercoledì 18 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Life of David Gale film stasera in tv: cast

La regia è di Alan Parker. Il cast è composto da Kate Winslet, Kevin Spacey, Laura Linney, Matt Craven, Jim Beaver, Cleo King, Gabriel Mann, Constance Jones, Lee Ritchey, Brandy Little, Cindy Waite.

The Life of David Gale film stasera in tv: trama

David Gale è in carcere in Texas in attesa di subire la pena capitale per lo stupro e l’omicidio della collega Constance Harraway. Prima di essere condannato David era uno stimato ed irreprensibile docente di filosofia, molto attivo per il movimento contro la pena di morte. Tre giorni prima di essere giustiziato, Gale ottiene il permesso di rilasciare un’intervista all’ambiziosa giornalista Bitsey Bloom. Alla giornalista racconta la sua storia affermando non solo di non aver stuprato né ucciso l’amica Costance, ma di essere anzi vittima di un complotto per eliminarlo. Bitsey Bloom decide di indagare per scoprire la verità dei fatti dando vita ad una lotta contro il tempo prima che David Gale venga giustiziato.

The Life of David Gale streaming

The Life of David Gale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Life of David Gale film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=hW-c7h5nIiQ

Stasera in TV sui social

