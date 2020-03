X-Men 2 è il film stasera in tv mercoledì 18 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

X-Men 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Bryan Singer. Il cast è composto da Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, James Marsden, Rebecca Romijn, Anna Paquin, Brian Cox, Alan Cumming, Bruce Davison, Kelly Hu, Aaron Stanford, Katie Stuart, Shawn Ashmore, Kea Wong, Daniel Cudmore, Connor Widdoes, Bryce Hodgson, Cotter Smith, Jill Teed, Michael Reid MacKay, Shauna Kain, James Bamford, Steve Bacic, Keely Purvis, Alfred E. Humphreys, James Kirk, Ty Olsson.

X-Men 2 film stasera in tv: trama

Una nuova generazione di X-Men si sviluppa sotto la guida di Bryan Singer. Il loro nemico numero 1, Magneto (Ian Mckellen), è esiliato nella prigione di plastica. Tuttavia le minacce per la sicurezza degli X-Men non sono finite. Un mutante, Kurt Wagner (alias Nightcrawler), sembra avere attentato alla vita del presidente degli Stati Uniti. L’attentato scatena una campagna persecutoria nei confronti degli X-Men, mentre l’Accademia dei Mutanti è attaccata da ingenti forze nemiche. A guidare il movimento anti-mutanti è ora William Stryker, un ricco ex-comandante dell’esercito, uno scienziato che pare abbia effettuato degli esperimenti sui mutanti. Il generale Striker prepara un’imboscata alla scuola speciale del dottor Xavier. Nel frattempo Magneto è fuggito dalla sua prigione e …

