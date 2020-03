Attacco al Potere Olympus Has Fallen film stasera in tv 19 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Attacco al Potere Olympus has fallen è il film stasera in tv giovedì 19 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Attacco al Potere Olympus has fallen film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Olympus has fallen

GENERE: Azione

ANNO: 2013

REGIA: Antoine Fuqua

CAST: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Angela Bassett, Robert Foster, Cole Hauser, Ashley Judd, Melissa Leo, Dylan McDermott, Radha Mitchell, Rick Yune, Finley Jacobsen, Han Soto, Phil Austin

DURATA: 120 Minuti

Attacco al Potere Olympus has fallen streaming

Attacco al potere Olympus has fallen streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Attacco al Potere Olympus has fallen film stasera in tv: trama

L’agente di sicurezza alla Casa Bianca Mike Banning viene sollevato dal suo incarico in seguito alla tragica morte della First Lady. L’occasione di tornare in azione arriva nel momento in cui un gruppo di estremisti nord coreani da il via ad un audace agguato in pieno giorno alla Casa Bianca. Oltrepassano l’edificio e prendono in ostaggio il Presidente Benjamin Asher (Aaron Eckhart) e il suo staff all’interno dell’impenetrabile bunker presidenziale sotterraneo.

Il loro obiettivo è quello di mettere sotto scacco l’intera nazione degli Stati Uniti. L’unica speranza per evitare la catastrofe è Mike Banning (Gerard Butler), l’ex responsabile della sicurezza il quale, rimasto l’unico membro dei Servizi Segreti ancora vivo nell’edificio assediato, diventerà gli occhi e le orecchie del Portavoce della Casa Bianca Allan Trumbull (Morgan Freeman) e dei suoi consiglieri.

Attacco al Potere Olympus has fallen film stasera in tv: curiosità

Il budget del film si aggira intorno ai 70 milioni di dollari.

Le riprese sono state effettuate dal 9 luglio al 15 settembre 2012 nello stato della Louisiana (Stati Uniti d’America), nella città di Shreveport.

Il sequel del film, intitolato Attacco al potere 2 è del 2016 ed è ambientato a Londra durante i funerali del primo Ministro britannico.

Attacco al Potere Olympus has fallen film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=_jWYb6r4gMA

Stasera in TV sui social

