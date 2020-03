DON MATTEO 19 ULTIMA PUNTATA. L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda su Rai 1 giovedì 19 marzo 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sull’ultima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Don Matteo 12 ultima puntata: trama e anticipazioni 19 marzo 2020

Don Matteo 12 ultima puntata – Non desiderare la roba d’altri. Il cadavere di una donna viene ritrovato in casa di Sergio e a scoprirlo è stato proprio lui. Anna crede nella sua innocenza, ma il Pm Nardi invece è convinto al contrario che Sergio nasconda qualcosa. Nel frattempo la Canonica è in subbuglio. Il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale: il parroco detective dovrebbe quindi lasciare per sempre Spoleto e i suoi amici. Per tutti è un duro colpo: l’unico modo per non farlo partire per “Roma” è boicottare Don Matteo mettendolo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura. E se questo non bastasse?

