Atomica bionda è il film stasera in tv venerdì 20 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Atomica bionda film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 17 agosto 2017

GENERE: Thriller / Azione

ANNO: 2017

REGIA: David Leitch

CAST: Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, John Goodman, Toby Jones, Eddie Marsan

Atomica bionda film stasera in tv: trama

Siamo a fine anni ’80 alla vigilia della caduta del Muro di Berlino. Un agente operativo inglese viene ucciso da un agente del KGB. Lorraine Broughton, agente dell’MI6 inglese, viene inviata a Berlino per indare sull’accaduto. Inoltre deve assolutamente impedire che i Russi riescano a recuperare la lista contenente i nomi degli agenti segreti occidentali sotto copertura. A Lorraine viene affidato il compito di scoprire in quali mani era finita e di recuperarla prima che quanto in essa contenuto desse il via alla terza guerra mondiale.

Atomica bionda film stasera in tv: curiosità

Atomica bionda è l’adattamento del fumetto The Coldest City (2012), scritto da Antony Johnston e illustrato da Sam Hart.

Lo sceneggiatore Kurt Johnstad in precedenza aveva lavorato alle pellicole 300 e Act of Valor.

Il regista statunitense David Leitch con Atomica Bionda è al suo esordio come regista solista (il precedente film ,lo diresse a quattro mani con Chad Stahelski).

Atomica bionda streaming

Atomica bionda streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

