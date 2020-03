La gente che sta bene è il film stasera in tv venerdì 20 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Si tratta di una pellicola di Francesco Patiern con protagonisti Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Abatantuono. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La gente che sta bene film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 30 gennaio 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Francesco Patierno

CAST: Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Abatantuono, Jennipher Rodriguez, Laura Baldi, Matteo Scalzo, Carlotta Giannone

DURATA: 105 Minuti

La gente che sta bene film stasera in tv: trama

Giuseppe Sobreroni è un avvocato d’affari nella Milano che si finge impermeabile alla crisi. È un tipo senza scrupoli, pronto a licenziare i “collaboratori” meno produttivi e a fare lo sgambetto ai partner del suo studio legale di grido. Ma il capo non lo stima, la moglie Carla è stanca delle sue disattenzioni, la figlia preadolescente Martina si ribella e il figlio Giacomino simula malori letali. Umberto però resta convinto di far parte della “gente che sta bene”, quanto a denaro e a sanità mentale. Dietro la sua parlantina assordante, dietro il suo sguardo sfuggente si intravvede la paura di un uomo che annaspa per rimanere a galla e nascondere a se stesso l’evidenza che la sua vita non è quella che voleva. A scoperchiare il vaso di Pandora è il licenziamento improvviso, che dà inizio ad una serie di mosse da parte di Umberto per recuperare terreno e non cadere vittima della crisi, come tutti.

La gente che sta bene film stasera in tv: curiosità

Il film si è liberamente ispirato al romanzo omonimo di Federico Baccomo.

Lo stesso scrittore ha collaborato alla stesura della sceneggiatura per la pellicola.

La gente che sta bene streaming

La gente che sta bene streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

La gente che sta bene film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ggBuQOlfThM

