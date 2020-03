I Croods è il film stasera in tv sabato 21 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Croods film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Animazione

ANNO: 2013

REGIA: Kirk DeMicco, Chris Sanders

CAST: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone (per il film in originale) – Francesco Pannofino, Emiliano Coltorti , Rosalia Misseri (film in italiano)

DURATA: 95 minuti

I Croods film stasera in tv: trama

Sopravvivere in piena epoca preistorica alle leggi della natura è l’obiettivo principale del cavernicolo Grug e della sua simpatica famiglia. Dopo l’ennesimo brutto risveglio a causa di un violento terremoto, i Croods decidono di spostarsi in un’altra parte del mondo, alla ricerca di una nuova casa in un posto più tranquillo. Viaggiano attraverso paesaggi incredibili e terre inesplorate, scoprendo un mondo straordinario pieno di creature fantastiche. Durante la migrazione, in un percorso irto di pericoli, la figlia Hip si imbatte nel giovane nomade Guy e se ne innamora, creando pieno scompiglio a causa delle idee progressiste del ragazzo, in netto contrasto con la vecchia scuola a cui appartiene Grug.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Croods film stasera in tv: curiosità

Quasi tutti gli animali del film in realtà non sono mai esistiti come il Papparnivoro (incrioco tra una tigre dai denti a sciabola e un pappagallo), il Douglas (metà cane e metà coccodrillo) e l’Orso Gufo.

Per gli sfondi i disegnatori si sono ispirati allo Zion National Park, situato nello Utah, dove il team di disegnatori ha soggiornato a lungo.

Il film era tra i cinque film d’animazione in corsa per l’Oscar nel 2014insieme a Cattivissimo me 2, Ernest & Celestine, Si alza il vento e Frozen – Il regno di ghiaccio (quest’ultimo ha vinto).

Tra i doppiatori dei personaggi, nella versione originale, ci sono Nicolas Cage (Grug), Ryan Reynolds (Guy) ed Emma Stone (Hip). Quelli italiani, invece sono Francesco Pannofino (Grug), Emiliano Coltorti (Guy) e Rosalia Misseri (Hip).

I Croods è stato il primo film d’animazione nel 2013 ad essere ammesso a partecipare, anche se fuori concorso, al famoso e istituzionale Festival di Berlino.

I Croods film stasera in tv in streaming

I Croods streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I Croods film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili