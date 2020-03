I Flintstones è il film stasera in tv sabato 21 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

I Flintstones film stasera in tv: cast

La regia è di Brian Levant. Il cast è composto da John Goodman, Elizabeth Perkins, Rick Moranis, Rosie O’Donnell, Kyle MacLachlan, Halle Berry, Elizabeth Taylor, Dann Florek, Richard Moll, Irwin Keyes, Jonathan Winters.

I Flintstones film stasera in tv: trama

Milioni di anni prima di Cristo, nell’immaginaria cittadina di Bedrock, Fred e Barney (John Goodman e Rick Moranis) sono vecchi amici che lavorano nella cava Slate Rock and Gravel Company. Quando l’azienda propone un esame per selezionare un nuovo dirigente, Barney scambia il suo test attitudinale con quello di Fred per non di fargli fare una brutta figura. Visto che ha ricevuto il massimo dei voti, Fred viene promosso vicedirettore. Come primo compito gli viene ordinato di licenziare proprio l’operaio con il punteggio più basso: il suo amico Barney. Quello che Fred non sa, però, è che la sua assunzione fa parte di un losco piano ideato dal direttore della cava per architettare una gigantesca frode ai danni della sua stessa società…

I Flintstones film stasera in tv: curiosità

Si tratta dell’adattamento cinematografico del celebre cartoon anni ’60 di del cartoon di Hanna & Barbera.

Nel 2000 è uscito il sequel I Flintstones in Viva Rock Vegas.

I Flintstones streaming

I Flintstones streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

I Flintstones film stasera in tv:

