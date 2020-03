Qualunque cosa accada è il film stasera in tv sabato 21 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Qualunque cosa accada film stasera in tv: cast

La regia è di Niels Laupert. Il cast è composto da Alexander Beyer, Amelie Kiefer, Victoria Mayer, Sylvia Hoeks, Fahri Yardim, David Zimmerschied, Paulina Hobratschk, Eckhard Preuß, Franz Rügamer, Helena Prison, Bastian Hagen.

Qualunque cosa accada film stasera in tv: trama

Julian e Hanna si sono conosciuti 7 anni fa, mentre erano in cerca di una casa; inizialmente normali coinquilini, si sono poi innamorati. Nel corso del tempo, però, il dialogo tra loro si è affievolito fino a scomparire, ponendo fine al loro amore. Oggi, per la notte di San Silvestro, sono attesi ad una festa in cui faranno coppia per l’ultima volta, ma prima si rincontrano nel loro ex appartamento, per raccogliere le ultime cose. Rivedere quella casa sarà per Julian e Hanna l’occasione per ripercorrere tutta la loro storia…

Qualunque cosa accada streaming

Qualunque cosa accada streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

