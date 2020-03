Ti ricordi di me film stasera in tv 21 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

Ti ricordi di me è il film stasera in tv sabato 21 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola è una commedia sentimentale, diretta da Rolando Ravello con Ambra Angiolini e Edoardo Leo. Nel cast anche Paolo Calabresi, Susy Laude e Ennio Fantastichini. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ti ricordi di me film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 3 aprile 2014

GENERE: Commedia, Sentimentale

ANNO: 2014

REGIA: Rolando Ravello

CAST: Ambra Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi, Susy Laude, Pia Engleberth, Ennio Fantastichini

DURATA: 91 Minuti

Ti ricordi di me film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Bea è una giovane donna che soffre di narcolessia e di perdita di memoria. Ricky è un cleptomane con una spiccata tendenza a mentire. Entrambi sono in cura dalla stessa terapeuta, si conoscono e finiscono per innamorarsi.

Ti ricordi di me film stasera in tv: curiosità

Il soggetto è tratto dall’omonima commedia teatrale scritta da Massimiliano Bruno e interpretata dagli stessi protagonisti del film, Edoardo Leo ed Ambra Angiolini.

Il film è stato girato a Roma e a Tagliacozzo (L’Aquila) nell’estate 2013 ed ha incassato € 730.000.

Ti ricordi di me streaming

Ti ricordi di me streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Ti ricordi di me film stasera in tv: trailer

