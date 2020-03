Bella Da Morire seconda puntata: trama e anticipazioni 22 marzo 2020

BELLA DA MORIRE SECONDA PUNTATA. Torna su Rai 1 la nuova fiction in quattro puntate con protagonisti Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante Della Rovere. Di seguito trama e anticipazioni della seconda puntata domenica 22 marzo 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Episodio 3. Eva e Marco interrogano Graziano Silvetti, agente di Gioia e suo amante. Grazie a ulteriori analisi sulle medicine che Gioia assumeva regolarmente, viene ristretto l’orario della sua morte. Sergio vorrebbe comprare un regalo di compleanno a Matteo, ma Rachele gli impedisce di vederlo. Alla festa di Matteo non si presenta nessuno eccetto Sergio, che conquista il nipote.

Episodio 4. L’alibi di Graziano Silvetti, agente di Gioia, vacilla. La testimonianza della sua donna delle pulizie, estorta da Eva con metodi poco ortodossi, conduce all’arresto dell’uomo. Davanti al rimprovero di Eva per un incidente stradale che mette a rischio Matteo, Rachele rivela che suo figlio è il frutto di uno stupro.

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Bella Da Morire: seguilo con noi

