Un piano perfetto è il film stasera in tv 22 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un piano perfetto film stasera in tv: cast

La regia è di Pascal Chaumeil. Il cast è composto da Diane Kruger, Dany Boon, Robert Plagnol, Etienne Chicot, Alice Pol, Jonathan Cohen, Bernadette Le Saché, Laure Calamy, Malonn Lévana, Olivier Claverie, Jean Yves Chilot, Muriel Solvay.

Un piano perfetto film stasera in tv: trama

Nella famiglia Lefebvre tutte le donne sembrano subire la maledizione che il primo matrimonio sia destinato al fallimento. Per sconfiggere la maledizione Isabelle con la collaborazione della sorella mette in atto un piano malefico. Si tratta di conquistare la prima persona che incontra, un uomo privo di fascino, di convincerlo a sposarla, in modo da poter subito divorziare per sposare in seconde nozze l’amore della sua vita. Una volta fatto scalo in Danimarca, Isabelle incontra la su “vittima”, Jean-Yves Berthier, un redattore di guide turistiche. Jean-Yves Berthier trascinerà Isabelle tra alti e bassi da un capo all’altro del mondo, dapprima nel Kilimangiaro, in Africa, e poi a Mosca in Russia. Il piano si Isabelle sarà intralciato dallo stesso Jean…

Un piano perfetto streaming

Un piano perfetto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un piano perfetto film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=_tmYgbYbtxY

