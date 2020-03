What Women Want film stasera in tv 22 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

What Women Want è il film stasera in tv 22 marzo 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

What Women Want film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2000

REGIA: Nancy Meyers

CAST: Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Bette Midler, Alan Alda, Ashley Johnson, Lauren Holly, Mark Feuerstein, Delta Burke, Valerie Perrine

DURATA: 126 minuti

What Women Want film stasera in tv: trama

Nick (Mel Gibson) è un pubblicitario di successo che lavora in una grossa agenzia. Convinto dell’ormai prossima promozione, resta deluso quando al suo posto viene scelta Darcy (Helen Hunt). Questa è una donna sicura di sè che porta una ventata di novità e idee femminili all’azienda. Nick non si dà pace di aver perso la promozione, ma quando gli viene affidato un nuovo incarico succede qualcosa di straordinario. Darcy, infatti, chiede ai suoi impiegati di trovare nuovi slogan per vendere prodotti femminili come rossetto, ceretta, collant.. Nick, tornato a casa, si ubriaca e comincia a provare su di sè tutti i prodotti ma cade nella vasca trascinandosi dietro il fon acceso. Viene così fulminato e sviene. Quando la mattina successiva si sveglia, scopre di avere una nuova capacità: quella di leggere nel pensiero tutte le donne..

What Women Want film stasera in tv: curiosità

I rappresentanti della The Nike che vediamo nel film non sono attori, ma sono i reali pubblicitari dell’azienda sportiva.

Nella scena in cui Nick si fa la ceretta, Mel Gibson l’ha fatto veramente e non ha sentito poi così male come invece il suo personaggio nel film. Tanto che nei giorni seguenti ad ogni donna incontrata nel set diceva: “andiamo, non fa per nulla male la ceretta”.

Il cast include tre vincitori di Oscar (Mel Gibson, Helen Hunt e Marisa Tomei) e tre candidati (Alan Alda, Valerie Perrine e Bette Midler).

What Women Want è uno dei due film usciti nel 2000 in cui hanno recitato sia Mel Gibson sia Logan Lerman. Mentre qui Lerman interpreta Gibson da piccolo, ne Il patriota veste invece i panni di suo figlio.

What Women Want streaming

What Women Want streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

What Women Want film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/MWrWb-i_bxA

