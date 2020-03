Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban è il film stasera in tv lunedì 23 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban tutta la saga su Italia 1

L’intera saga cinematografica che racconta le avventure di Harry Potter, i suoi amici Ron Wesley, Hermione Granger e tutta la scuola di magia di Hogwarts nella lotta contro il nemico Voldemort andrà in onda nei lunedì sera di marzo e aprile 2020 (salvo cambi di palinsesto da parte di Mediaset). Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. CALENDARIO DELLA SAGA SU ITALIA1

Harry Potter e il Prigioniero Di Azkaban film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Harry Potter and the prisoner of Azkaban

DATA USCITA: 4 giugno 2004

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2004

REGIA: Alfonso Cuarón

CAST: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Gary Oldman, Alan Rickman, David Bradley, Julie Christie, Michael Gambon, Maggie Smith, David Thewlis, Emma Thompson, Harry Melling, Richard Griffiths, Pam Ferris, Robert Hardy, Fiona Shaw, PAESE: USA

DURATA: 141 Minuti

Harry Potter e il Prigioniero Di Azkaban film stasera in tv: trama

Harry Potter, ormai tredicenne, trascorre l’ennesima estate dagli odiosi zii Dursley. Quando per sbaglio trasforma in mongolfiera la terribile zia Marge, Harry fugge di casa grazie al particolare bus Nottetempo. Ritrovati i suoi amici Ron e Hermione, prima della partenza verso la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, Arthur Wesley lo avvisa che uno spaventoso criminale, tal Sirius Black, è fuggito dalla sua cella di Azkaban. I Dissennatori sono sulle sue tracce, ma quello che sconvolge il giovane mago è che sembra proprio che Sirius sia il più fedele servitore di Voldemort e che sia determinato a vendicarlo uccidendo Harry. Con uno dei plot twist più belli della saga di Harry Potter, il protagonista scoprirà che la verità è molto diversa da quello che credono tutti..

Harry Potter e il Prigioniero Di Azkaban film stasera in tv: curiosità

I tatuaggi nel corpo e nelle mani di Sirius Black sono stati copiati da quelli impresssi sui corpi di detenuti russi. Sono tatuaggi che indicano una persona da temere e da rispettare.

Da questo terzo capitolo il design delle divise scolastiche per tutte le case è stato completamente reinventato

Il nuovo regista Alfonso Cuaron ha chiesto ai tre protagonisti di scrivere un breve saggio sui propri personaggi per conoscere meglio gli attori. Emma Watson ha scritto ben 16 pagine, Daniel Radcliffe soltanto una, mentre Ruper Grint non ha mai consegnato alcuno scritto.

La Prigione di Azkaban non appare nel terzo film anche se l’artista Andrew Williamson e lo scenografo Stuart Craig ne avevano predisposto i disegni. Questi ultimi verranno poi utilizzati nel film Harry Potter e l’Ordine della Fenice.

Richard Harris, morto nel 2002, è stato sostituito nella parte di Albus Silente da Michael Gambon.

Il film ha ricevuto molti riconoscimenti tra cui le nomination a 9 Saturn Award, 4 BAFTA e 2 Oscar (Miglior colonna sonora e Migliori effetti speciali).

Harry Potter e il Prigioniero Di Azkaban streaming

Harry Potter e il Prigioniero Di Azkaban streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Harry Potter e il Prigioniero Di Azkaban film stasera in tv: trailer

