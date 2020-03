STASERA TUTTO È POSSIBILE PRIMA PUNTATA. Torna stasera in tv lunedì 23 marzo 2020 in replica su Rai 2 il game show condotto da Stefano De Martino, che giocherà insieme ai tantissimi ospiti che parteciperanno in studio durante le varie puntate. Ecco di seguito tutte le anticipazioni e gli ospiti. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING REPLICA

Stasera Tutto È Possibile: ospiti e anticipazioni 23 marzo 2020

Nuovo appuntamento con l’allegria e il divertimento di Stasera tutto è possibile. La prima puntata del comedy show di Rai 2, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Stefano De Martino, andrà in onda lunedì 23 marzo in prima serata. Gli ospiti di questa settimana saranno: Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli tutti gli ospiti si divertiranno con i tanti giochi del principale feel good show della tv, primo tra tutti la celebre Stanza inclinata. Nessuna gara, nessun premio: solo voglia di vivere una serata all’insegna delle risate e del buonumore.

Stasera Tutto È Possibile streaming

Sarà possibile vedere le puntate di Stasera Tutto È Possibile sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

