Codice Magnum è il film stasera in tv martedì 24 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Codice Magnum film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Poliziesco

ANNO: 1986

REGIA: John Irvin

CAST: Arnold Schwarzenegger, Kathryn Harrold, Sam Wanamaker, Paul Shenar, Robert Davi, Ed Lauter, Darren McGavin, Steven Hill, Joe Regalbuto, Mordecai Lawner

DURATA: 118 Minuti

Codice Magnum film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Mark Kaminski, famoso per i suoi metodi sbrigativi, si dà da fare per aiutare Harry Shannon, un ex collega dell’FBI a cui una potente banda mafiosa ha ucciso il figlio, anche lui agente federale. Shannon pensa di farsi aiutare da Mark Kaminski -sceriffo in un piccolo centro di provincia dopo essere stato radiato dal Bureau in seguito ai suoi metodi troppo sbrigativi – e gli promette che, se riuscirà ad eliminare la temibile famiglia Petrovita, lo farà riammettere in servizio. Kaminski accetta e comincia con il simulare la propria morte, per poi infiltrarsi nell’Organizzazione di Petrovita. Ma presto verrà scoperto e messo alle strette.

Codice Magnum film stasera in tv: curiosità

Negli Stati Uniti il film ha incassato 17 milioni di dollari a fronte di un costo di circa la metà.

La colonna sonora è stata composta da vari artisti, alcuni dei quali non accreditati nel film.

Arnold Schwarzenegger durante la conferenza stampa di presentazione ha dichiarato che questo è stato il primo film dove ha avuto un guardaroba elaborato e moderno. Nei film precedenti il costo del suo guardaroba era di “10 dollari”.

L’attore austriaco ha recitato in questo film a patto di rescindere il contratto con le produzioni di Dino De Laurentiis.

Codice Magnum streaming

Codice Magnum streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Codice Magnum film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=K9FTGLf9no0

