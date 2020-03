Harry Potter e il Calice di Fuoco film stasera in tv: cast, trama, curiosità, streaming

Harry Potter e il Calice di Fuoco è il film stasera in tv martedì 24 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Harry Potter e il Calice di Fuoco tutta la saga su Italia 1

L’intera saga cinematografica che racconta le avventure di Harry Potter, i suoi amici Ron Wesley, Hermione Granger e tutta la scuola di magia di Hogwarts nella lotta contro il nemico Voldemort andrà in onda nei lunedì sera di marzo e aprile 2020 (salvo cambi di palinsesto da parte di Mediaset). Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. CALENDARIO DELLA SAGA SU ITALIA1

Harry Potter e il Calice di Fuoco film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Harry Potter and the Goblet of Fire

DATA USCITA: 25 novembre 2005

GENERE: Fantasy

ANNO: 2005

REGIA: Mike Newell

CAST: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Michael Gambon, Maggie Smith, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Katie Leung, Robbie Coltrane, Frances de la Tour, Clémence Poésy, Pedja Bjelac, Gary Oldman, Robert Hardy, Jason Isaacs

DURATA: 156 Minuti

Harry Potter e il Calice di Fuoco film stasera in tv: trama

Sono passati quattro anni da quando Harry Potter ha scoperto la verità sul suo passato. Sta per iniziare un nuovo anno scolastico quando il giovane mago e i suoi amici scoprono che Hogwarts ospiterà il mitico Torneo Tremaghi, una gara tradizionale che vede tre concorrenti sfidarsi in prove di abilità magiche molto difficili, tanto che i più piccoli non possono partecipare. Per l’occasione arrivano al castello i rappresentanti di altre due scuole, la Durmstrang e Beauxbatons. In una miriade di emozioni, vengono estratti dal calice di fuoco i nomi dei concorrenti: il giocatore di Quidditch Viktor Krum, la bellissima Fleur Delacour e il Corvo Nero Cedric Diggory. All’improvviso un altro nome esce dal calice, quello di Harry Potter! Tra lo stupore e indignazione di tutti, Harry partecipa al Torneo ma scoprirà molto presto che un vecchio nemico trama nell’ombra contro di lui..

Harry Potter e il Calice di Fuoco film stasera in tv: curiosità

Le riprese sono iniziate il 4 marzo 2004 e sono terminate a novembre 2004.

Il budget del film è stato di circa 150.000.000 $, mentre ha ottenuto un incasso internazionale di 896 911 078 $. Negli Stati Uniti il film ha incassato 290 013 036 $ mentre in Italia circa 20 127 756 € .

Il film è stato girato principalmente negli Studio Leavesden.

La band che suona durante il Ballo del Ceppo è composta da alcuni famosi musicisti come Jarvis Cocker dei Pulp e Jonny Greenwood dei Radiohead.

Harry Potter e il Calice di Fuoco streaming

Harry Potter e il Calice di Fuoco streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Harry Potter e il calice di fuoco film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/E9k16qaGHI8

Harry Potter: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Harry Potter basta andare sull’hashtag ufficiale #HarryPotter. Oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook di Mediaset.

