Constantine è il film stasera in tv mercoledì 25 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Constantine film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 25 febbraio 2005

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2005

REGIA: Francis Lawrence

CAST: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Djimon Hounsou, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Gavin Rossdale, Tilda Swinton, Jesse Ramirez

DURATA: 119 Minuti

Constantine film stasera in tv: trama

John Constantine è nato con dei poteri particolari Riconosce gli angeli e i demoni che si confondono fra gli umani. Constantine non voleva avere quella capacità e si è ucciso per sfuggire alle visioni che lo tormentavano. Dopo essere stato all’inferno ora è tornato in vita suo malgrado perche il suicidio non è riuscito. L’unica speranza che ha di guadagnarsi la salvezza eterna è pattugliare i confini terreni tra inferno e paradiso, usando il tempo che gli è stato concesso per ricacciare nel profondo i seguaci del diavolo…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Constantine film stasera in tv: curiosità

Il film è basato sulla serie di fumetti Hellblazer edita da Vertigo, etichetta della DC Comics.

Nel fumetto John Costantine è esperto delle arti della magia mistica. Nel film invece i suoi poteri magici non sono particolarmente speciali.

Per la realizzazione del video musicale della canzone Passive tratta dall’album eMOTIVe degli A Perfect Circle sono state utilizzate alcune immagini del film.

Le riprese del film si sono svolte nel periodo 09 Ottobre 2003 – 14 Febbraio 2004 in diverse location degli Stati Uniti in particolare in California.

Constantine streaming

Constantine streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Constantine film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=CG_0nFbnpiA

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili