Slam Tutto Per Una Ragazza film stasera in tv 25 marzo: cast, trama, streaming

Slam Tutto Per Una Ragazza è il film stasera in tv mercoledì 25 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Slam Tutto Per Una Ragazza film stasera in tv: cast

Tratto dal quasi omonimo romanzo di Nick Hornby, il film è diretto da Andrea Molaioli ed interpretato da Ludovico Tersigni, Barbara Ramella, Jasmine Trinca, Luca Marinelli, Fiorenza Tessari.

Slam Tutto Per Una Ragazza film stasera in tv: trama

Samuele (Ludovico Tersigni) è un ragazzo di 16 anni appassionato per lo skateboard e per Tony Hawk, uno dei più grandi skaters al mondo. È figlio di una giovane madre di 32 anni ( Jasmine Trinca) e di un padre decisamente non affidabile. Il ragazzo sogna per sé un futuro diverso da quello della sua famiglia dove tutti hanno avuto figli molto presto. Alice (Barbara Ramella), una sua bella coetanea, si innamora di quel ragazzo con la faccia d’angelo e con qualcosa di diverso da tutti gli altri. Samuel viene però da una famiglia proletaria mentre Alice da una famiglia dell’alta borghesia. Tutto sembra un gioco come le sfide di Samuel sulla pista di skate. Ma tutto cambia quando Alice rivela a Samuel proprio nel giorno del suo 17° compleanno di aspettare un figlio da lui. Davanti all’errore che ha segnato tutta la sua famiglia, Sam decide di scappare e di far perdere le sue tracce…

Slam Tutto Per Una Ragazza streaming

Slam Tutto Per Una Ragazza streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Slam Tutto Per Una Ragazza recensione

Il regista Andrea Molaioli affronta in questo suo terzo film il difficile tema dell’adolescenza elaborando una vicenda nata in un contesto tipicamente anglosassone ed ambientata nella socialità italiana dove la differenza generazionale genitori-figli è molto più evidente. Il genere è il romanzo di formazione ed è rivolto ad un pubblico adolescenziale. Il contesto è relativamente irrealistico con caratteristiche che a volte rasentano il fiabesco. Il messaggio che viene veicolato, volutamente o no, è quello che certe storie possono vivere solo nella fantasia. Questo crea un disallineamento tra il raccontare la contemporaneità come sembra essere l’intento narrativo della pellicola nelle sue scene iniziali, e il lento passare ad una visione decisamente tendente ad un marcato irrealismo. Proprio per questo il giudizio su questo film dovrebbe essere affidato a quella parte di pubblico coetaneo dei due protagonisti e che ben comprende e vive i problemi adolescenziali raccontati dal film.

Slam Tutto Per Una Ragazza film stasera in tv: trailer

