DOC NELLE TUE MANI PRIMA PUNTATA. Arriva su Rai 1 giovedì 26 marzo 2020 la nuova fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle tue mani prima puntata: trama e anticipazioni 26 marzo 2020

DOC Nelle tue mani prima puntata – episodio 1 Meno 12. La vita del professor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, è sconvolta quando il padre di un paziente morto nel reparto gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che era diventato.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle tue mani prima puntata: trama e anticipazioni 26 marzo 2020

DOC Nelle tue mani prima puntata – episodio 2 Selfie. Andrea viene ricoverato nel reparto di Medicina Interna, nella speranza che col passare del tempo il luogo a lui più familiare lo aiuti a recuperare i ricordi. Giulia segue la sua riabilitazione, ma si trova ad avere a che fare con un uomo diverso da quello che conosceva. E mentre Andrea cerca di fare i conti con la sua nuova condizione, si lascia coinvolgere dal caso medico del suo compagno di stanza, Jacopo, un ragazzino con una patologia complessa e un inconfessabile segreto.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

DOC Nelle tue mani streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

DOC Nelle tue mani: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv DOC Nelle tue mani basta andare sull’hashtag ufficiale #DOCNelletuemani, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su DOC Nelle tue mani segui le pagine Facebook: DOC Nelle tue mani Fiction FanPage vai alla pagina

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

DOC Nelle tue mani: link utili