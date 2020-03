Il Sesto Senso è il film stasera in tv giovedì 26 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il Sesto Senso film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Sixth Sense

GENERE: horror, drammatico

ANNO: 1999

REGIA: M. Night Shyamalan

CAST: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, Mischa Barton, Bruce Norris, Donnie Wahlberg, Glenn Fitzgerald, Trevor Morgan

Il Sesto Senso film stasera in tv: trama

Malcolm (Bruce Willis) è uno psicologo infantile molto stimato. Una sera è a casa con la moglie a leggere la targa onorifica che la città di Filadelfia ha voluto regalargli. Quando all’improvviso dal bagno arriva un rumore. Vincent, da bambino paziente del dottore ed oggi adulto, ritiene di aver subito un torto di cui vuole vendicarsi. Estrae una pistola, spara a Malcolm e poi a se stesso. L’autunno seguente Malcolm deve occuparsi del caso del piccolo Cole, nove anni, ossessionato da spaventose apparizioni di fantsmi. Malcolm ha un primo colloquio con lui in chiesa, poi i due si rivedono a casa, dove la mamma Lynn cerca di tenere il figlio più protetto possibile. Dopo un iniziale scetticismo, Malcolm inizia a fidarsi di Cole, che gli racconta esattamente le sue sensazioni. Sia quando è fuori sia quando è a casa, infatti, il bambino vede dei morti che si materializzano vicino a lui, e con loro riesce a parlare. E i morti non sanno di esserlo..

Il Sesto Senso film stasera in tv: curiosità

Nel 2007 l’American Film Institute lo ha inserito all’89° posto nella classifica dei migliori cento film americani di tutti i tempi

Il film è uno dei più grandi incassi della storia del cinema con quasi 673 milioni di dollari.

Il regista ha scritto il personaggio di Malcolm Crowe con Bruce Willis nella mente.

La pellicola è stata girata seguendo l’esatta sequenza della storia.

La celebre “Vedo la gente morta” è stata inserita tra le 100 migliori frasi di film da Premiere magazine nel 2007.

Nelle prime bozze della sceneggiatura, Malcolm era un fotografo di scene del crimine, non uno psicologo.

Il Sesto Senso streaming

Il Sesto Senso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

