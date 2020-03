Snitch L’Infiltrato è il film stasera in tv giovedì 26 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Snitch L’Infiltrato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Snitch

USCITO IL: 1 maggio 2013

GENERE: Azione, Drammatico, Thriller

ANNO: 2013

REGIA: Ric Roman Waugh

CAST: Dwayne Johnson, Susan Sarandon, Barry Pepper, Rafi Gavron, Jon Bernthal, Nadine Velazquez, Harold Perrineau, Michael Kenneth Williams, Benjamin Bratt, J.D. Pardo, Melina Kanakaredes

DURATA: 112 Minuti

Snitch L’Infiltrato film stasera in tv: trama

Ispirato a fatti realmente accaduti è la storia di un uomo d’affari distrutto dall’arresto del figlio adolescente, incastrato per possesso di droga e condannato a 10 anni di carcere. Il ragazzo è innocente ma per provarlo il padre ha un’unica possibilità: mettersi in gioco. L’uomo grazie anche all’aiuto di una procuratrice legale riuscirà ad infiltrarsi all’interno di un’organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti per cercare di incastrare il boss e riuscire a scagionare suo figlio. Ma qui molto presto la sua copertura verrà smascherata.

Snitch L’Infiltrato film stasera in tv: curiosità

Costata 35 milioni di dollari, la pellicola prende spunto da una storia vera.

Il regista Ric Roman Waugh ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura con la collaborazione di Justin Haythe.

Dwayne Douglas Johnson è stato un famoso wrestler noto come The Rock. Il suo debutto cpme attore è del 1999 in Beyond The Mat per la regia di Barry W.Blaustein. Il primo successo arriva nel 2002 quando interpreta Il Re Scorpione di Chuck Russell.

Le musiche che compongono la colonna sonore sono state scritte da Antonio Pinto.

Snitch L’Infiltrato streaming

Snitch L’Infiltrato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Snitch L’Infiltrato film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=ur8lZdi3AII

