Vendetta finale è il film stasera in tv giovedì 26 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1.

Vendetta finale film stasera in tv: cast

La regia è di Isaac Florentine. Il cast è composto da Antonio Banderas, Cristina Serafini, Lillian Blankenship, Paz Vega, Atanas Srebrev.

Vendetta finale film stasera in tv: trama

Antonio Banderas veste i panni di Frank Valera, un avvocato con una splendida famiglia, spesso trascurata a causa del lavoro, che si trova improvvisamente a vivere una tragedia. Sua moglie Sue e sua figlia Olivia, vengono uccise durante un tentativo di furto. In seguito alla tragica morte dei suoi affetti Frank si lascia trascinare in un vortice autodistruttivo fatto di alcol e incontri clandestini. Quando però il caso verrà archiviato senza responsabili, Frank deciderà di fare voto di silenzio e di allenarsi duramente per imparare alcune tecniche di arti marziali che gli permetteranno di farsi giustizia da solo vendicandosi con i responsabili dell’assassinio.

Vendetta finale streaming

Vendetta finale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Vendetta finale film stasera in tv: trailer

