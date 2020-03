After the Sunset film stasera in tv 27 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

After the Sunset è il film stasera in tv venerdì 27 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

After the Sunset film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: azione / avventura

ANNO: 2004

REGIA: Brett Ratner

CAST: Pierce Brosnan, Salma Hayek, Woody Harrelson, Don Cheadle, Naomie Harris, Chris Penn, Shaquille O’Neal, Kate Walsh

After the Sunset film stasera in tv: trama

Dopo aver rubato uno dei diamanti di Napoleone, Max (Pierce Brosnan) e Lola (Salma Hayek), coppia di ladri professionisti, si trasferiscono ai Caraibi per godersi il frutto delle loro malefatte. Ma Stan Lloyd (Woody Harrelson), agente dell’FBI sulle loro tracce da vari anni, è convinto che i due abbiano architettato un piano per impossessarsi di un altro diamante di Napoleone che è in arrivo su Paradise Island, guarda caso proprio l’isola che la coppia ha scelto come rifugio. Con l’aiuto di Sophie, un’agente locale, Stan cercherà di sventare il furto del diamante, il quale però non è solo nelle mire di Max e Lola, ma anche di Henri Moore, un gangster locale.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

After the Sunset film stasera in tv: curiosità

Sul set era così freddo durante alcune scene sulla spiaggia che è visibile il respiro degli attori sotto forma di fumo.

Gli esterni della casa sulla spiaggia sono stati registrati al Sycamore Cove State Beach a nord di Malibu. La struttura è reale quartier generale della guardia costiera.

I nonni del regista sono seduti dietro a Max durante la partita di basket.

Pierce Brosnan e Naomie Harris hanno partecipato in film di James Bond, ma differenti. Brosan è stato l’agente 007 in 4 film tra il 1995 e il 2002. La Harris ha vestito i panni di Miss Moneypenny in Skyfall (2012) e Spectre (2015).

After the Sunset streaming

After the Sunset streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

After the Sunset film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=FWsOcM5JDBE

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili