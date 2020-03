DOC NELLE TUE MANI SECONDA PUNTATA. Arriva su Rai 1 giovedì 2 aprile 2020 la nuova fiction con protagonista Luca Argentero. Di seguito trama e anticipazioni della prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

DOC Nelle tue mani seconda puntata: trama e anticipazioni 2 aprile 2020

DOC Nelle tue mani seconda puntata – episodio 3 Niente di personale. Andrea torna in reparto come aiutante degli specializzandi, che fino a poche settimane prima erano terrorizzati da lui e che faticano ad abituarsi all’inaspettato rovesciamento dei ruoli. Mentre cerca di riconquistare l’ex moglie, la collaborazione con Giulia sul caso di un giovane manager si rivelerà ostica e ricca di sorprese.

DOC Nelle tue mani seconda puntata – episodio 4 Una cosa buona che fa male.

DOC Nelle tue mani seconda puntata – episodio 4 Una cosa buona che fa male. L’arrivo di un malato particolarmente importante per Giulia esaspera la competizione fra gli specializzandi e Andrea ha l’occasione di iniziare a conoscerli veramente. Nel frattempo, coinvolge il reparto nella ricerca della password della sua mail che potrebbe aiutarlo a ricostruire una parte fondamentale del suo passato, ma che qualcuno vuole nascondergli a tutti i costi.

DOC Nelle tue mani streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

