Terminator Genisys è il film stasera in tv venerdì 27 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1.

Terminator Genisys film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Avventura, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Alan Taylor

CAST: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason Clarke, Matt Smith, Jai Courtney, J.K. Simmons, Lee Byung-hun

DURATA: 126 Minuti

Terminator Genisys film stasera in tv: trama

Quando John Connor (Jason Clarke), leader della resistenza umana invia il sergente Kyle Reese (Jai Courtney) indietro nel tempo nel 1984 per proteggere sua madre Sarah Connor (Emilia Clarke), si verifica un evento imprevisto che produce una frattura nella linea temporale. Il sergente Reese sarà quindi catapultato in un’altra versione del 1984, dove si troverà di fronte ad improbabili alleati, tra cui il Guardiano (Arnold Schwarzenegger), nuovi pericolosi nemici e una missione imprevista ma necessaria: azzerare il futuro.

Terminator Genisys film stasera in tv: curiosità

Emilia Clarke è nota al grande pubblico per il suo personaggio in Game Of Thrones / Il Trono Di Spade, ossia Daenerys Targaryen.

Arnold Schwarzenegger ha lavorato duramente per sei mesi prima delle riprese del film. tutto per riuscire a tornare nell’esatto peso e misure del film precedente Terminator 3 – Le macchine ribelli del 2003.

J.K. Simmons ha improvvisato molte delle sue battute.

Tom Hardy era la prima scelta per dare il volto a John Connor, ma non ha poi preso parte al film.

Arnold Schwarzenegger non ha tinto i capelli per il film, ma possiamo vedere i suoi reali capelli grigi.

Terminator Genisys streaming

Terminator Genisys streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l'app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Terminator Genisys film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/javqj8YzTWk

