Pets Vita Da Animali è il film stasera in tv sabato 28 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pets Vita Da Animali film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Secret Life of Pets

USCITO IL: 6 ottobre 2016

GENERE: Animazione, Commedia, Family

ANNO: 2016

REGIA: Chris Renaud, Yarrow Cheney

CAST: Francesco Mandelli, Lillo, Laura Chiatti, Alessandro Cattelan, Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, Jenny Slate, Ellie Kemper, Albert Brooks

DURATA: 87 Minuti

Pets Vita Da Animali film stasera in tv: trama

Il cagnolino terrier Max vive insieme alla sua padrona Katie a cui è legatissimo. La ragazza però decide di adottare un nuovo cane enorme dal canile chiamato Duke. Max diventa gelosissimo del nuovo arrivo e il primo giorno la tensione è tale da causare un vero e proprio disastro. Quando però i due si ritrovano fuori dal loro appartamento, si ritrovano nelle grinfie di Nervosetto, un coniglio abbandonato che odia gli umani e vuole vendicarsi su tutti gli animali domestici. Inseguiti dalla banda del coniglio, Max e Duke dovranno trovare il modo per tornare a casa, dove una squadra li sta cercando capitanata dalla volpina Gidget, segretamente innamorata di Max. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Pets Vita Da Animali film stasera in tv: curiosità

La coppia di registi Chris Renaud e Yarrow Cheney ha diretto in precedenza Cattivissimo me.

Durante la scena nel parco all’inizio, nello sfondo si può vedere Gru di Cattivissimo me mentre porta a passeggio il suo cane Kyle.

Non è l’unica volta in cui viene citato il film Cattivissimo me. Per esempio appaiono diverse volte alcuni riferimenti ai Minions.

Se nel cast originale spiccano le voci di Louis C.K., Eric Stonestreet e Kevin Hart, nella versione italiana i doppiatori sono Francesco Mandelli, Lillo, Laura Chiatti e Alessandro Cattelan.

Pets Vita Da Animali streaming

Pets Vita Da Animali streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Pets Vita Da Animali film stasera in tv: trailer

