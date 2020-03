Psycho 2 è il film stasera in tv sabato 28 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Psycho 2 film stasera in tv: cast

La regia è di Richard Franklin. Il cast è composto da Robert Alan Browne, Claudia Brian, Jill Garroll, Hugh Gillin, Ben Hartigan, Chris Henorie, Robert Loggia, Tim Maier, Vera Miles, Anthony Perkins, Meg Tilly, Dennis Franz, Lee Garlington.

Psycho 2 film stasera in tv: trama

Anthony Perkins torna a vestire i panni del folle Norman Bates in questa pietra miliare del genere horror. A ventidue anni dal primo leggendario episodio, il pluriomicida è stato liberato e lavora in un fast-food. Ben presto le sue ossessioni ritornano e con loro gli omicidi.

Psycho 2 film stasera in tv: curiosità

Si tratta del sequel del celeberrimo film cult di Alfred Hitchcock del 1960, uscito nel 1983. La pellicola è stata scritta da Tom Holland con Anthony Perkins di nuovo nei panni dell’inquietante Norman Bates. La colonna sonora è composta da Jerry Goldsmith.

Psycho 2 streaming

Psycho 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Psycho 2 film stasera in tv: trailer

