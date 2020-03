BELLA DA MORIRE TERZA PUNTATA. Torna su Rai 1 la nuova fiction in quattro puntate con protagonisti Cristiana Capotondi, Matteo Martari, Lucrezia Lante Della Rovere. Di seguito trama e anticipazioni della terza puntata domenica 29 marzo 2020. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Bella Da Morire terza puntata: trama e anticipazioni 29 marzo 2020

Episodio 5. In nome della verità, Eva diffonde il video dell’interrogatorio con cui ha estorto la falsa confessione alla donna delle pulizie di Graziano provocando l’arresto di quest’ultimo. Giuditta, responsabile delle indagini, lascia il caso a Iurini, pregandolo di tenere Eva in squadra e la testimonianza di una ragazza fa riaprire le indagini.

Bella Da Morire terza puntata: trama e anticipazioni 29 marzo 2020

Episodio 6. Rachele ha un confronto con Edoardo, l’uomo che anni prima l’ha violentata, padre del piccolo Matteo. Una nuova scoperta di Anita smuove le indagini: alcune tracce di vernice gialla trovate sotto le unghie di Gioia. Dov’è stata la ragazza nelle ore che hanno preceduto la sua morte? Eva si trova costretta a chiedere aiuto a Giuditta, che parla con Iurini.

Bella Da Morire streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

