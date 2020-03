Hazzard è il film stasera in tv domenica 29 marzo 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hazzard film stasera in tv: cast

La regia è di Jay Chandrasekhar. Il cast è composto da Seann William Scott, Johnny Knoxville, Jessica Simpson, Burt Reynolds, Willie Nelson, M.C. Gainey, Michael Weston, David Koechner, Lynda Carter, Nikki Griffin, Jacqui Maxwell, Carol Dupuy, Louis Dupuy, Brian Edwards, Charlie Finn, Larry Franks, Tobi Gadison Brown, Casey Hendershot.

Hazzard film stasera in tv: trama

I due cugini Bo, Luke, la bellissima Daisy Duke e il loro zio Jesse fanno impazzire con le loro le autorità della contea di Hazzard, il boss Hogg e lo sceriffo Coltrane.

Hazzard film stasera in tv: curiosità

Si tratta del remake della celebre serie tv anni ’60.

È uscito per il solo mercato home video un sequel dal titolo Hazzard – I Duke alla riscossa.

Hazzard streaming

Hazzard streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hazzard film stasera in tv: trailer

