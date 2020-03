Point Break è il film stasera in tv domenica 29 marzo 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Point Break film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 27 gennaio 2016

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2015

REGIA: Ericson Core

CAST: Luke Bracey, Edgar Ramirez, Ray Winstone, Teresa Palmer, Delroy Lindo, Matias Varela, Clemens Schick, Tobias Santelmann, Max Thieriot, Nikolai Kinski, Laird John Hamilton

DURATA: 113 Minuti

Point Break film stasera in tv: trama

Johnny Utah è un giovane agente dell’FBI che si infiltra in un gruppo di atleti amanti del brivido, capeggiati dal carismatico Bodhi, e sospettati di crimini alquanto inusuali. Sotto copertura, con la moglie costantemente esposta a ogni tipo di pericolo, Utah dovrà scoprire chi sia la mente che si nasconde dietro crimini apparentemente inconcepibili.

Point Break film stasera in tv: curiosità

Il film è il remake dell’omonimo film cult del 1991 diretto da Kathryn Bigelow con protagonisti Keanu Reeves e Patrick Swayze.

Anche in questo rifacimento l’azione è centrale e sono presenti nel cast i migliori atleti del mondo del surf, di wingsuit flying, snowboard, free climbing e motor cycling ad alta velocità.

Point Break streaming

Point Break streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Point Break film stasera in tv: trailer

