Suburbicon è il film stasera in tv domenica 29 marzo 2020 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Suburbicon film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 6 dicembre 2017

GENERE: Commedia

ANNO: 2017

REGIA: George Clooney

CAST: Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba, Oscar Isaac, Jack Conley, Karimah Westbrook

DURATA: 105 Minuti

Suburbicon film stasera in tv: trama

Suburbicon è un gioioso sobborgo californiano degli anni 50. Gardner Lodge (Matt Damon) è uno degli impeccabili abitanti di Suburbicon. Abita insieme alla sua famiglia in una delle villette. Peccato che proprio lì dove la perfezione, la pulizia e la moralità sembrano regnare sovrane si annidano la follia umana, il razzismo, laviolenza, l’avidità, l’orrore. La vita serena e tranquilla di Gardner viene minata da una brutale violazione di domicilio. Da questo momento la situazione degenera e visto la lentezza delle indagini, Gardner decide di farsi giustizia da solo. Da questo momento abbandona la maschera da uomo perbene e, consumato dal ricatto e dalla vendetta, mostra cosa nasconde il conformismo e l’ipocrisia di un uomo comune.

Suburbicon film stasera in tv: curiosità

Presentato in Concorso al Festival di Venezia 2017.

Matt Damon ha lavorato con Clooney in altri 7 film oltre questo.

Suburbicon streaming

Suburbicon streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Suburbicon recensione

Suburbicon, la black comedy diretta da George Clooney, nasce nel 1986 come sceneggiatura di Ethan e Joel Coen. La trama nasconde sotto una storia apparentemente idilliaca, un’implacabile ferocia. Ne emerge il meglio e il peggio della gente comune. Come spesso accade nei film di Clooney, Suburbicon ha una forte connotazione politica. Evidente è la condanna dell’intolleranza e del razzismo, un chiaro riferimento critico all’attuale indirizzo politico del Presidente degli USA.

La trama del racconto è basata su una doppia struttura narrativa: da una parte la reazione razzistica degli abitanti della cittadina nei confronti di una famiglia di afroamericani, dall’altra la demenziale e folle vicenda di una coppia bianca sul punto di coronare un sogno di amore segreto e inconfessabile. La parte della trama che si riferisce all’episodio di razzismo prende spunto dalla triste storia di William e Daisy Meyer, coppia afroamericana che nel 1957 traslocò a Levittown, in Pennsylvania, scatenando le proteste della comunità bianca. A loro sono ispirati la mamma e il papà di colore che diventano i vicini di casa dei Gardner e che subiscono attacchi sempre più violenti.

George Clooney fa un ottimo lavoro alla regia e riesce ad ottenere dalla coppia Damon/Moore una prestazione eccellente. Inoltre riesce a rendere molto bene l’effetto di escalation di tensione, orrore, sangue e pazzia verso un abisso di demenza fino a un punto di non ritorno decisamente tragico.

L’OPINIONE. Suburbicon, la black comedy diretta da George Clooney, nasce nel 1986 come sceneggiatura di Ethan e Joel Coen. La trama nasconde sotto una storia apparentemente idilliaca, un’implacabile ferocia. Ne emerge il meglio e il peggio della gente comune. VOTO 3/5

Suburbicon film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=MHCIMp24vWc

