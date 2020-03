Un’ottima annata A Good Year è il film stasera in tv domenica 29 marzo 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un’ottima annata A Good Year film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: A Good Year

USCITO IL: 15 dicembre 2006

GENERE: commedia, sentimentale

ANNO: 2006

REGIA: Ridley Scott

CAST: Russell Crowe, Marion Cotillard, Abbie Cornish, Albert Finney, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Valeria Bruni Tedeschi

DURATA: 118 minuti

Un’ottima annata A Good Year film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Max Skinner (Russell Crowe) è un impegnatissimo uomo d’affari inglese, un broker londinese, cinico e attaccato in modo esagerato al suo lavoro. All’apice del suo successo, Max riceve una lettera da uno studio notarile che gli comunica di dover gestire il patrimonio del suo vecchio zio Henry, morto da poco. Da giovane, Max aveva vissuto con lo zio e con lui era cresciuto imparando i valori della vita. Così, il broker torna in Provenza dove, unico erede del vigneto Château La Siroque, è deciso a vendere tutto per guadagnarci sopra.

Arrivato alla tenuta dello zio investe, senza accorgersene, Fanny Chenal (Marion Cotillard), che si vendicherà il giorno dopo causandogli la perdita dell’incontro a Londra con i compratori. Così Max decide di passare una settimana nei luoghi della suo gioventù e qui riscopre ricordi e valori da lui ormai dimenticati. Mentre Max fa pace con Fanny e se ne innamora, arriva Christie Roberts, una ragazza americana che dice di essere la figlia illegittima di Henry, quindi sua erede..

Un’ottima annata A Good Year film stasera in tv: curiosità

Si tratta dell’unica commedia romantica diretta da Ridley Scott.

Aaron Eckhart era stato inizialmente preso per la parte di Max, ma in seguito ha rinunciato al ruolo.

Il film presenta un parallelismo con una’altra pellicola di Ridley Scott sempre con Russell Crowe protagonista, ossia Il Gladiatore. Infatti, quando ispeziona le vigne per la prima volta, Max prende tra le mani un po’ di terra e la annusa, per poi scoprire che si trattava di guano di pollo. Allo stesso modo, prima di ogni battaglia, Massimo Decimo Meridio si passava tra le mani e annusava un po’ di terra del campo di lotta. I due personaggi portano poi quasi lo stesso nome (Max e Maximus).

Un’ottima annata A Good Year streaming

Un’ottima annata A Good Year streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un’ottima annata A Good Year film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

