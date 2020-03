Area Paradiso è il film stasera in tv lunedì 30 marzo 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Area Paradiso film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 2012

REGIA: Armando Trivellini, Diego Abatantuono

CAST: Diego Abatantuono, Ricky Memphis, Rosalia Porcaro, Karin Proia, Riccardo Zinna, Raul Cremona, Francesco Villa, Alessandro Besentini.

DURATA: 108 Minuti

Area Paradiso film stasera in tv: trama

Su una autostrada toscana un piccolo autogrill di nome OvoOil è sull’orlo del fallimento a cuasa della concorrenza spietata di un’altra azienda che svolge la medesima attività nelle vicinanze. La ditta è per dipiù della stessa società. La società madre deve scegliere quale delle due aziende mantenere in vita. Lo farà in base alle risultanze di un periodo di valutazione da parte della dirigenza.

Area Paradiso film stasera in tv: curiosità

Il film vede l’esordio alla regia cinematografica di Abatantuono.

Il film è stato interamente girato nel comune di Rosignano Marittimo, in una zona collinare della Toscana. Il piccolo bar-ristorante chiamato L’Ovo esiste veramente e si trova lungo la SR206 (Via Emilia) in località Scapigliato.

Il ristorante dove sono state effettuate le riprese è stato ribatezzato Ristorante L’Ovo sodo – Area paradiso, in onore del film.

La sceneggiatura è a cura di Diego Abatantuono, Carlo Vanzina, Enrico Vanzina, Armando Trivellini, Giovanni Bognetti.

