Il Commissario Montalbano L’altro capo del filo streaming e trama stasera in tv

Il Commissario Montalbano L'altro capo del filo va in onda stasera in tv lunedì 30 marzo su Rai 1. Si tratta della replica dell'episodio andato in onda per la prima volta nel 2019 e si ispira ai racconti di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano L’altro capo del filo trama

Il Commissario Montalbano L’altro capo del filo trama. Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte, e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i suoi pochi uomini, che lavorano senza sosta. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. In mezzo a tutto ciò, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. L’omicidio sembra inspiegabile. Ma Montalbano saprà afferrare il filo della vita di questa donna misteriosa e straordinaria e scoprirà la lacerante verità che sta dietro la sua morte.

Il Commissario Montalbano L’altro capo del filo: cast e curiosità

Il film vede alla regia Alberto Sironi, mentre la sceneggiatura è dello stesso Andrea Camilleri insieme a Francesco Bruni, Salvatore De Mola, Leonardo Marini. Protagonisti sono Luca Zingaretti (che presta il volto di Montalbano in tutti i suoi film), Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Elena Radonicich, Ahmed Hefiane, Giorgia Salari, Carlo Calderone, Anna Ferruzzo, Giovanni Guardiano, Hossein Taheri, Eurydice El-Etr. Si tratta del 33° film in totale de Il Commissario Montalbano, posizionato nella tredicesima stagione televisiva della serie andata in onda nel 2019. In particolare questo episodio è stato trasmesso la prima volta il 11 febbraio 2019. La trama si ispira all’omonimo romanzo scritto da Andrea Camilleri pubblicato nel 2016 per dalla casa editrice Sellerio.

Il Commissario Montalbano streaming

Sarà possibile vedere le puntate de Commissario Montalbano sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

