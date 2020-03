The American film stasera in tv 30 marzo: cast, trama, curiosità, streaming

The American è il film stasera in tv lunedì 30 marzo 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola diretta da Anton Corbijn con George Clooney e Violante Placido. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The American film stasera in tv: scheda

USCITO IL: 10 settembre 2010

GENERE: Drammatico, Thriller

ANNO: 2010

REGIA: Anton Corbijn

CAST: George Clooney, Bruce Altman, Violante Placido, Thekla Reuten, Paolo Bonacelli, Filippo Timi, Irina Björklund, Samuli Vauramo, Björn Granath

DURATA: 103 Minuti

The American film stasera in tv: trama

Jack è un killer privo di scrupoli. Il suo committente di origine russa gli trova un rifugio sulle montagne abruzzesi. Un giorno però, chiamandolo da un telefono pubblico, si sente fare la proposta di costruire..

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The American film stasera in tv: curiosità

Il film è basato sul romanzo di Martin Booth A Very Private Gentleman.

Fanno parte del cast internazionale gli italiani Violante Placido, Paolo Bonacelli e Filippo Timi.

The American streaming

The American streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The American film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=hPYRslx1w4Y

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili